قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين شمال غرب القدس

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين في قرية "بيت إكسا" شمال غرب القدس المحتلة؛ حيث منعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وقال رئيس المجلس القروي سعادة الخطيب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال تتعمد منذ بداية شهر رمضان المبارك خنق القرية، ومعاناة الأهالي تضاعفت جراء إجراءاتها التعسفية، مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالتدخل الفوري من أجل التخفيف من معاناة المواطنين هناك.

وأضاف الخطيب، أن قوات الاحتلال تعيق أيضا تدفق البضائع التجارية خاصة في هذا الشهر الفضيل، ولا تسمح إلا بدخول كميات محدودة، موضحا أن القرية محاطة بجدار الفصل العنصري والمستوطنات الواقعة غرب القدس، ولا يوجد أي مدخل إليها سوى حاجز الاحتلال الذي يسعى لتهجير المواطنين، بسبب ممارساته اللاإنسانية.

وأكد أن سلطات الاحتلال استولت على معظم أراضي القرية، وتسعى حاليا لحصر السكان البالغ عددهم قرابة ألفي نسمة داخل منطقة واحدة في القرية، ومنعهم من التمدد والبناء، في إطار مخططاتها لتهجيرهم.