المقاصة يرفض معاقبة لاعبيه بعد الخسائر الأخيرة بالدوري

رفض مسؤولو نادي مصر المقاصة توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول، بعد الخسارتين الأخيرتين بمسابقة الدوري من فريقي إنبي وطلائع الجيش، باعتبار أن الفريق تعرض لهبوط في المستوى ولا يوجد قلق على الفريق الفيومي حتى الآن.

وأوضح مصدر بالمقاصة أن الإدارة ترفض توقيع عقوبات مالية على اللاعبين، خاصة أن الخسارتين كانتا فى بداية الدور الثاني، ويوجد متسع من الوقت أمام اللاعبين من أجل تعويض فقدان النقاط.

وشدد المصدر على أن الإدارة لم تتحدث مع الجهاز الفني بشأن معاقبة اللاعبين، وأن الموضوع لم تتم مناقشته من الأساس، وتأمل أن تتحسن النتائج في الفترة القادمة.

وخسر المقاصة من إنبي بهدفين نظيفين قبل أن يخسر من طلائع الجيش مجددا بنفس النتيجة.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة المصري اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.