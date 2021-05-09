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تطعيم ثلث البالغين في بريطانيا بشكل كامل ضد كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 7:24 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 7:24 م

أظهرت أحدث الأرقام في بريطانيا أنه تم تطعيم ثلث البالغين في البلاد الآن بشكل كامل ضد كوفيد-19.

وتلقى ما مجموعه 17 مليونا و669 ألفا و379 شخصا كلا الجرعتين، أي ما يعادل 5ر33% من جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتشير التقديرات إلى أن إنجلترا وأيرلندا الشمالية قد أعطتا جرعتين لـ 6ر33% من سكانهما البالغين، مقارنة بـ 4ر33% في ويلز و 1ر33% في اسكتلندا.

وفي الوقت نفسه، تلقى 35 مليونا و371 ألفا و669 شخصا في بريطانيا الآن جرعة أولى من اللقاح - أي ما يعادل 2ر67% من السكان البالغين.

وأعطت ويلز جرعة أولى لـ 2ر76 % من سكانها البالغين، متقدمة على أيرلندا الشمالية (9ر66%) وإنجلترا (8ر66%) واسكتلندا (4ر65%).

وتستند جميع الأرقام إلى أحدث البيانات المتعلقة باللقاحات التي أبلغت عنها وكالات الصحة في المملكة المتحدة.

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