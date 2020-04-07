إصابة ربة منزل وزوجها بحروق نتيجة انفجار أنبوبة البوتاجاز في طنطا



أصيبت ربة منزل وزوجها في العقد الخامس من عمرهما، بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر، إثر انفجار أنبوبة البوتاجاز داخل منزلهما بقرية فيشا سليم مركز طنطا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



وتلقي اللواء هاني مدحت مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى طنطا الجامعي للمدعو "أ. و" وزوجته "ا.م"، مقيمين بإحدي قري مركز طنطا بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والصدر إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.