الرباعية الدولية تعرب عن قلقها لاحتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالشيخ جراح

أعرب مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، عن قلقهم لاحتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية.

وأعلن مبعوثو اللجنة - في بيان مشترك، أوردته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا /اليوم السبت- عن معارضتهم للإجراءات أحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل.

وأعرب المبعوثون عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، ولا سيما المواجهات التي وقعت الليلة الماضية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

ودعوا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية، وجميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه ،حيث كرر مبعوثو الرباعية الدولية، التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه.