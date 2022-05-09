أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن الطيران الروسي شن 53 غارة على عدد من مناطق البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أولكسندر موتوزيانيك - في إفادة صحفية أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، - أن الطيران الروسي العملياتي والتكتيكي شن 48 غارة على منطقتي خاركيف ودونيتسك، كما استُخدمت الطائرات الروسية بعيدة المدى لشن خمس ضربات على منطقة ميكولايف ومنطقة أوديسا.

وأضاف "لا يزال التهديد من شن هجمات بصواريخ كروز الروسية من البحر الأسود على أهداف عسكرية ومدنية داخل أراضي أوكرانيا مستمرًا".

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها في منطقة العمليات الشرقية، وهدفها الرئيسي هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون.