ماكرون: فرنسا منحتني تفويضا جديدا لبناء أوروبا أقوى

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا منحته تفويضا جديدا لبناء أوروبا أقوى.

وقال ماكرون، في مؤتمر للاتحاد الأوروبي حول مستقبل أوروبا بمدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الاثنين: "هنا في ستراسبورج، في هذه العاصمة الأوروبية، القريبة من قلوبنا، اختيار الشعب الفرنسي يعني أنه يمكنني الوقوف أمامكم اليوم لأقول إن فرنسا لن تبتعد عن المهام التي أمامنا، لأن فرنسا اختارت بثبات أوروبا من خلال التصويت الذي تم بموجبه منحي تفويضا جديدا لبناء أوروبا أكثر قوة ومتانة وسيادة".

وشدد على مواصلة دعم أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني بأسره، مشيرا إلى أنه سيعمل على ضمان حفظ السلام في باقي أنحاء القارة الأوروبية ومنع التصعيد.

وأضاف ماكرون: "لوضع نهاية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإنه تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لجعل تمويل الحرب في روسيا أمرا عسيرا ولدعم أوكرانيا، فقد تم حشد موارد عسكرية ومالية وإنسانية لم يتم حشدها من قبل، هناك حاجة لتعزيز تلك الجهود وإظهار أن لدينا ردا فعالا فيما يتعلق بالغذاء والأمن".

كما شدد على أنه سيتم محاربة الإفلات من العقاب للجرائم التي ارتكبت في أوكرانيا، مبينا أن أوروبا ليست في حرب مع روسيا، وأنها تعمل من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية من أجل استعادة السلام في قارتنا، والأمر متروك لأوكرانيا فقط لاتخاذ قرار بشأن شروط التفاوض مع روسيا.

وتابع ماكرون: "واجب أوروبا أن تقف إلى جانب أوكرانيا، للحصول على وقف إطلاق نار، ومن ثم السلام"، لافتا إلى أنه عقب ذلك ستكون أوروبا هناك من أجل إعادة إعمار أوكرانيا.