إزالة 7 حالات تعدي بالبحيرة بإجمالي مساحة بلغت 1983 مترا

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد لإزالة كل التعديات على الأراضي، فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

وقال المحافظ، فى بيان اليوم: "إننا نعمل وفق محورين أساسيين الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثانى إزالة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة"، ذاكرا أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص - أبو المطامير - كوم حمادة) أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بنطاق 5 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 1983 مترا؛ عبارة عن إزالة: "حالة تعدي بمساحة 1500 متر بدمنهور، و3 حالات تعدي بمساحة 291 مترا بإيتاي البارود، وحالة تعدي بمساحة 100 متر بأبو حمص، حالة تعدي بمساحة 70 مترا بأبو المطامير، وحالة تعدي بمساحة 22 مترا بكوم حمادة".

وطالب المحافظ، بتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.