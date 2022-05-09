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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته، وإصابة والدته وشقيقته و4 آخرين، بسبب خلافات متعلقة بالميراث بدائرة مركز شرطة البدرشين، شمال محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن عاطل ألقى مادة كاوية على أفراد أسرته بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.