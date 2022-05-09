الرئيس الفرنسي يستعرض رؤيته للاتحاد الأوروبي اليوم

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يستعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤيته للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في ظل الحرب على أوكرانيا.

وسيلقى ماكرون، المعاد انتخابه حديثا، خطابا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بشأن مستقبل الاتحاد في القضايا التي تتضمن السياسة الخارجية والتغير المناخي والديمقراطية.

ويمثل خطاب ماكرون انتهاء حوار كبير للمدنيين استمر لمدة عام بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، يطلق عليه "مؤتمر مستقبل أوروبا".

واقترح المؤتمر إجراء إصلاحات للاتحاد الأوروبي، تشمل الدعوات للتخلي عن مبدأ الاجماع في الكثير من قرارات الاتحاد الاوروبي، والسماح للبرلمان الأوروبي اقترح التشريع ونقل المزيد من الكفاءات من الحكومات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بيان قبل خطاب ماكرون "قارتنا تواجه ظلال الماضي الذي اعتقدنا أننا تركنا خلفنا".