رئيس المجلس الأوروبي يلتقي رئيس الوزراء الأوكراني في أوديسا

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال خلال زيارته لمدينة أوديسا اليوم الاثنين.

وأعرب شيمهال في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن شكره لميشيل على دعمه، موضحا أنهما ناقشا حزمة العقوبات السادسة المقترح فرضها على روسيا جنبا إلى جنب مع أهمية تكامل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

من جانبه، نشر ميشيل عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" صور زيارته للمدينة الساحلية الأوكرانية، التي شهدت مؤخرًا ضربات صاروخية روسية متجددة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدته: "لقد جئت إلى مدينة أوديسا للاحتفال بيوم أوروبا، المدينة التي قال عنها بوشكين: يمكنك أن تشعر بأوروبا"، مضيفا: "نحن هنا اليوم، حيث يحمي الشعب الأوكراني آثاره من الرصاص والصواريخ ".