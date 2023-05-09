أشرف قاسم: أوسوريو لابد أن يحصل على فرصته كاملة

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى مشاركة الفريق الأبيض في كأس السوبر أمام الأهلي.

وقال في تصريحات عبر قناة Etc الفضائية: "أي فريق في العالم يمر بفترة هبوط في المستوى نتيجة لعدة عوامل مختلفة، منها رحيل وإصابة لاعبين، ومن الطبيعي أن يغضب جمهور الزمالك خصوصًا أن الفريق فاز بالدوري وكأس مصر".

وأضاف: "لابد أن يحصل خوان كارلوس أوسوريو على فرصته كاملة، من أجل تغيير وضع الفريق، ولا يجب انتظار نتائج جيدة في الوقت الحالي، يجب إعطاء الفرصة كاملة للمدرب الكولومبي من أجل وضع استراتيجيته للموسم المقبل وتحديد احتياجاته والتعاقد معها، ومحاسبته تأتي بعد حصوله على فرصته كاملة".

وواصل: "حاليًا، فرص الزمالك صعبة في المنافسة على البطولات، ولكن ستكون هناك محاولات للوصول للمركز الثاني في جدول الدوري، لكن أوسوريو لديه حرية كاملة في التعامل مع الأوضاع حاليا، ولابد أن يهدئ الجمهور حاليًا ومن الصعب الحكم على أوسوريو حاليا ويجب توفير كافة سبل النجاح له".

وحول اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر، قال: "إدارة النادي وجدت أن القرار هو الأصح، والبعض يريد أن الزمالك لم يحصل على حقه، فيما كان يرى البعض ضرورة خوض اللقاء لأنها بطولة جيدة وكان من الوارد الفوز بها، لأن مواجهات الأهلي والزمالك نتائجها غير متوقعة".

وأكمل: "كنت أتمنى تواجد الزمالك في مواجهة السوبر أمام الأهلي، شاهدت نجاح رائع من جميع النواحي للمباراة في الإمارات، والتغطية الإعلامية والتجهيز للقاء كان رائعًا من جانب مجلس أبوظبي".

وزاد: "البطولة الجديدة بمشاركة 4 فرق ستحقق نجاح كبير، وستكون تكريم لجميع الفرق المشاركة، حيث ستضم بطل الدوري والوصيف وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، وستكون هناك جماهيرية كبيرة لها وتعبير رائع عن الكرة المصرية".

وبسؤاله حول الأحاديث عن اعتزال شيكابالا، قال: "اللاعب نفسه هو صاحب القرار لأنه يعلم حالته البدنية ومدى قدرته على الاستمرار في المستطيل الاخضر ولابد أن يستشير بعض المقربين منه، ومن الصعب مشاركته على فترات متقطعة، لكن شيكابالا يبقى أحد أبناء النادي وله دور قيادي في الفريق، ولكن أرى أنه حاليا جاهز للمشاركة والدليل تواجده مع أوسوريو في قائمة المباريات".

وأكد: "المدير الفني هو من سيحدد مدى احتياجه للاعبين، وبالتأكيد سيكون هناك قرار مشترك مع إدارة النادي في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، وسيف جعفر ويوسف نبيه من اللاعبين المميزين، وأوسوريو سيحدد احتياجاته حال رحيل أي لاعب بكل تأكيد لكن التعاقد مع اجانب لابد أن يكون مفيد للفريق وإلا فيجب اعطاء الفرصة للاعبين مصريين".