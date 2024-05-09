 التجارة التركية: تخفيف حظر التصدير المباشر إلى إسرائيل غير وارد - بوابة الشروق
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التجارة التركية: تخفيف حظر التصدير المباشر إلى إسرائيل غير وارد

وكالات
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 3:40 م

قال مصدر في وزارة التجارة التركية، إن «أنقرة ستسمح للشركات التي تربطها اتفاقات مع إسرائيل بالتصدير إليها عبر دول ثالثة لمدة 3 أشهر بعد تعليق التجارة».

وأوضح المصدر، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أن تخفيف حظر التصدير المباشر إلى إسرائيل غير وارد.

من جانبه، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجع عن موقفه السابق ورفع الكثير من القيود التجارية التي فرضها على إسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «الدرس المستفاد هو عدم الاستسلام لتهديدات دكتاتور، ويجب علينا خلق البدائل»، بحسب تعبيره.

والأسبوع الماضي، قررت وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل المنتجات كافة.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» وقتها أن هذا القرار سيطبق لحين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

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