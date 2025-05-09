بيت الشعر العربي ينظم ليلة شعرية احتفاء بمجدي نجم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، من خلال بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة (خلف الجامع الازهر)، أمسية شعرية جديدة بعنوان "ليلة الشاعر مجدي نجم" بالتعاون مع نادي أدب ميت غمر، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

تأتي الأمسية في إطار تكريم اسم الشاعر مجدي نجم، والتعريف بمسيرته الأدبية، بمشاركة الشعراء : سعد زغلول، محمد سلام، شيرين فتحي، إيهاب علي، أحمد مجدي، أشرف حسن، محمد خليفة، محمد علي سعد، وصفاء أبو صبيحة.

ويقدم القاص حسام المقدم قراءة في تجربة الشاعر المحتفى به، كما تتضمن الأمسية فقرة فنية يقدمها الفنان محمد شريف، وتدير الليلة القاصة مريم العجمي.

وصرح الشاعر والإعلامي سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي أن الأمسية تأتي ضمن توجه بيت الشعر للاحتفاء بالتجارب التي كان لها تأثير ملموس في المشهد الشعري، وتعزيز التواصل بين المبدعين من أجيال مختلفة، دعما لحيوية الحركة الأدبية خاصة بالتوجه للأقاليم المصرية التي تزخر بالمواهب الكبيرة.