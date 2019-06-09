قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مصر أصبحت محط أنظار العالم في مجال السياحة العلاجية؛ بسبب خبرة الجراحين المصريين ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية.

وأضاف خلال لقائه على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأطباء المصريين يسعون للاستعانة بالتكنولوجيا العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية، والسعي للوصول إلى الكمال الطبي.

وأردف أن أطباء مصر أصبحوا مرجعًا علميًا يشار إليه من قِبل الدول الأجنبية، وأن الوصول إلى تلك المكانة تطلب مجهودًا كبيرًا لاقناع أطباء العالم بقدرة وتمكن الكوادر الطبية المصرية.