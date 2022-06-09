السيطرة على حريق سقالات خشبية بأحد كباري فيصل

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سقالات وشادات خشبية المعدة ضمن مشروع إنشاء كوبري لمحور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل سقالات وشادات خشبية لكبري لمحور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسلم هيدروليكى لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.