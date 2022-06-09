إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق الجدية - رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة؛ جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق الجدية التابع لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر عن إصابة كل من: "مجدي السيد أبو عرفة، 23 سنة، مقيم رشيد، مصابا بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومسعود شعبان فضل الله، 30 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وكامل عبدالعزيز عبدالله، 42 سنة، مصابا بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، والسيد كامل عبدالعزيز، 40 سنة، مصابا بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه نزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام؛ لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات في الحادث.