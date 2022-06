* ميكي وميني ماوس وأميرات ديزني وشخصيات حرب النجوم بين الحضور في أوبرا دبي.. وواجهة برج خليفة تضاء بالمنصة لحظة الإطلاق

* محمد دياب: لست مشغولا بفكرة أول مخرج عربي يتعاون مع مارفل.. وأفكر فقط في تقديم عمل جيد



احتفلت منصة (ديزني بلس - disney+) مساء أمس الأربعاء في أوبرا دبي، بانطلاق خدمتها في مصر و١٥ دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بتوفير عدد من كبير من الأعمال الفنية يصل إلى أكثر من 1200 فيلما، وما يزيد على 1000 مسلسل، و100 عرض من الأعمال الأصلية بشكلٍ حصري.

الحفل الذي قدمه مهيرة عبد العزيز، وأحمد قاسم، جمع بين تقديم معلومات عن المنصة والترفية، أحيته فرقة "أميرات ديزني"، وفرقة DCappella، واللذان قدما مجموعة من أشهر أغاني أفلام الانيميشن، التي أنتجتها ديزني، ومنها سنو وايت وعلاء الدين والجميلة والوحش وموانا والأسد الملك.

ولإضفاء أجواء من البهجة خلال الحفل، وربط الحضور بعالمي ديزني ومارفل اللذين ستعرض أعمالهما على المنصة، صعد على المسرح كل من شخصية ميكي ماوس وميني ماوس، كما ظهر بين الحضور أشخاصا يرتدون ملابس شخصيات ( star wars - حرب النجوم)، وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية معهم عقب انتهاء الحفل.

ومع بدء العد التنازلي لإطلاق المنصة، في العاشرة بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت القاهرة، أضيئت واجهة برج خليفة بالفيديو الترويجي لديزني بلس، ليكوم احتفالا موازيا للحفل الذي أقيم في أوبرا دبي.

وشهد الحفل حضور المخرج والمؤلف محمد دياب، وزوجته المؤلفة والمنتجة سارة جوهر، واللذان صعدت إلى خشبة المسرح ليتحدثا عن مسلسلها "فارس القمر- moon khight"، حيث قال "دياب"، إن مشاركته في إخراج المسلسل، منحت الكثير من المواهب العربية أملا كبيرا في تحقيق أحلامهم والوصول لأكبر الاستوديوهات العالمية، معربا عن سعادته بانبهار الجمهور حول العالم بأغاني وردة ونجاة وأغاني المهرجانات، التي حرص على تقديمها خلال المسلسل، والتي تكشف عن الثراء الموسيقي في مصر.

وأكد محمد دياب، أنه ليس مشغولا بفكرة أنه أول مخرج عربي مصري يتعاون مع مارفل، ولكنه يفكر فقط في تقديم أعمال جيدة، مشيرا إلى أن المنافسة كانت كبيرة، قبل أن يشارك في إخراج المسلسل.

أما المنتجة سارة جوهر، فترى أن أهم نجاحات مسلسل moon khight هو تفاعل الناس مع الموسيقي والأغاني العربية مثل ريميكس أغنية وردة أو أغنية الملوك، موضحة، أن الأطفال أصبحوا يغنون لوردة وصباح، مؤكدة على سعادتها بتبني مارفل وديزني أفكاهم.

وخلال الحفل تم الإعلان عن انطلاق مسلسل «الآنسة مارفل - «Ms Marvel» الذي أعلنت عنه «مارفل ستوديوز» و«ديزني»، ويضم كامالا خان؛ أول بطلة خارقة مسلمة في العالم، وهو من بطولة إيمان فيلاني، ويدور حول الطالبة الباكستانية ابنة الـ16 عاماً، كامالا خان؛ والتي لا تشعر بالانتماء في عالمها، وتعشق الفن والأبطال الخارقين، لكن حياتها تتغير حين تحصل على قوى خارقة تجعلها واحدة من الأبطال الذين أحبتهم طوال حياتها.

كان تميم فارس المدير التنفيذي لمنصة ديزني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال في المؤتمر الصحفي لإطلاق المنصة، إن عدد المشتركين وصل إلى ١٣٧.٧ مليون مشترك على مستوى العالم، منذ الاطلاق قبل عامين ونصف، مشيرا إلى أن المنصة تستهدف الوصول إلى

٢٦٠ مليون مشترك خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع اطلاقها في حوالي ٦٠ دولة منها مصر و١٥ دولة أخرى في العالم العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منصة ديزني اليوم في "أوبرا دبي" قبل يوم من اطلاقها في مصر والشرق الأوسط، قال "فارس" إن إدارة المنصة تعي أهمية الرقابة الأبوية فيما يتعلق بالمحتوى الذي توفره للأطفال، وذلك في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ولذلك أتاحت للأسرة أدوات رقابية واسعة للتحكم في المحتوى الذي يمكن أن يشاهده الأطفال.

وكشف "فارس" عن توفير أغلب المحتوى على المنصة باللغة العربية الفصحى، ومدبلجا إلى العامية المصرية.

وتضم قائمة منصة ديزني مجموعة من الأعمال الترفيهية، مثل؛ المسلسل الكوميدي "Only Murders in the Building"، ومسلسل تلفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم مسلسلات "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead".

كما تقدّم المنصّة مجموعة من الأفلام بدايةً من الكلاسيكية مثل "أفاتار - Avatar" ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" بطولة رايان رينولدز.

بالإضافةً إلى أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame" و"Black Widow" وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك "Moon Knight" إخراج محمد دياب و"WandaVision" ومسلسل الرسوم المتحركة "ماذا لو؟"

كما يتاح على المنصة أشهر إنتاجات ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام "حكاية لعبة" و"مغامرة ذاتية" والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار "لوكا"، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "إنكانتو" والذي يروي قصة عائلة "مادريجال" ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية "كرولا دي فيل".

تعرض المنصة مجموعة من أعمال ديزني الكلاسيكية، مثل "سندريلا" و"علاء الدين" و"الأسد الملك" و"حورية البحر"، إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً مثل "ملكة الثلج" و"ملكة الثلج 2" و"مولان". كما سيتاح أيضا الحلقات والعروض منها؛ "نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس" و"Hannah Montana".

وتضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوجرافيك، مثل؛ "The Rescue" و"Free Solo"، من تقديم المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية "إي تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين"، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوجرافيك الشهيرة مثل "تساؤلات جيف" و"جوردون رامزي: أسرار الطعام".

كما تتيح المنصة أيضا مشاهدة أعمال ستار وورز، ومنها؛ مسلسل "The Book of Boba Fett"، وموسمَي "The Mandalorian" وأحدث مسلسل من الأعمال الأصلية، وهو؛ "Obi-Wan Kenobi" بطولة "يوان مكجريجور