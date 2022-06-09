تراجع أسعار النفط مع إعادة فرض القيود في مدينة شنغهاي الصينية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الخميس، على خلفية المخاوف بشأن تعافي الطلب العالمي على الطاقة نتيجة إعادة فرض القيود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة شنغهاي أحد أهم المراكز الاقتصادية في الصين.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة تصل إلى 1ر1% إلى حوالي 122 دولار للبرميل يأتي ذلك في حين تعتزم مدينة شنغهاي إعادة فرض القيود على الحركة في المدينة لأول مرة منذ خروج المدينة من حالة الإغلاق التي استمرت شهرين أوائليونيو الحالي، وهو ما أثار الشكوك في تعافي الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دينيس كيسلر كبير نواب رئيس إدارة التداول في مؤسسة بي.أو.كيه فاينانشال القول إن "هناك مبالغة في الطلب على العقود الأجلة للنفط الخام.. يجب أن تلتقط الأسعار أنفاسها في وقت ما، وقد ساعد احتمال عودة القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الصين في هذا الاتجاه اليوم".

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 22 سنت إلى 89ر121 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع خام برنت بمقدار 5 سنتات إلى 63ر123 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.