البرلمان البولندي يقر مشروع قانون لإلغاء غرفة القضاة التأديبية

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أقر البرلمان البولندي مشروع قانون لإلغاء غرفة تأديبية مثيرة للجدل بالمحكمة العليا التي كانت أحد الشروط لإفراج المفوضية الأوروبية عن أموال مساعدات مطلوبة بشدة على صلة بكوفيد-19

وكانت المفوضية قد قالت إنها تخطط لصرف 35 مليار يورو (3ر37 مليار دولار) من صندوق التعافي من الجائحة الخاص بالاتحاد الأوروبي بمجرد حل بولندا الغرفة التأديبية.

وكانت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي قد قضت بعدم قانونية الغرفة المكلفة بمعاقبة القضاة.

وقال المنتقدون إن المحكمة قوضت استقلال النظام القضائي وفتحت الباب أمام التدخل السياسي.

ولايزال يتعينعلى المجلس الأوروبي، وهو الكيان الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، الموافقة على القرار.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي أمام نواب البرلمان قبل القرار "هناك سحابة روسية مظلمة فوق بولندا. ويجب أن نعمل عن كثب معا اليوم ونحن بحاجة للوحدة في هذا التصويت المهم".