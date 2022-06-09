نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة المواد البترولية.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بشأن عبور سيارة نقل من إحدى محطات الرسوم بدائرة القسم دون سداد الرسوم، وباستيقافها بمعرفة أحد المسئولين بالمحطة فوجئ بنزول السائق من السيارة واستقلاله سيارة ملاكى متوقفه بعد محطة الرسوم تجاه طريق الإسماعيلية ولاذت بالفرار، وتم العثور على تنك داخلى بالصندوق الخاص بالسيارة يحوى مواد بترولية.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير هروب مرتكب الواقعة أمكن تحديد السيارة الملاكى المستخدمة فى هروب المتهم، وتبين أنها مقيدة باسم شخص وقيادة (سائق هارب) مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لقيام المذكورين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالاشتراك مع 5 أشخاص لأحدهما معلومات جنائية.

واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين وتمكنت من ضبطهم وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم عن مصدر تحصلهم على المواد البترولية أقروا بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس من خلال تركيب محبس على خط أنابيب السولار وتحميلها بفنطاس السيارة المضبوطة قيادة أحدهم وبصحبته آخر، وأنهما كانا فى سبيلهما لتفريغها بمخزن كائن بمحافظة القليوبية، وحال وزن السيارة بمحطة الرسوم لاذ مستقليها بالفرار خشية ضبطهما بالاستعانة بباقى المتهمين.

وبتقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالك المخزن وبصحبته شقيقيه، شريكان بذات المخزن، وكذا ضبط ثلاثة آخرين عاملين بذات المخزن)، وعثر بداخل المخزن على (تانك يحوى على كمية من السولار 700 لتر، 8 تانك سعة الواحد 1000 لتر فارغين، مجموعة من الخراطيم، ماكينة رفع).

وبمواجهة مالك المخزن أقر بإعداده المخزن لتخرين المواد البترولية وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين المضبوطين صحبته، وتم بإرشاده ضبط مخزن آخر ملكه كائن بذات المنطقة وعثر بداخله على (7 تانك سعة 1000 لتر، 2 فنطاس سعة 8, 12 ألف لتر فارغين، سيارة نقل بدون فنطاس، سيارة نقل مزودة بتانك سعة 8 طن فارغ، مجموعة من الخراطيم ، 3 ماكينات رفع)، وبمواجهة باقى المتهمين بأقوال مالك المخزنان أيدوها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الامنية الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.