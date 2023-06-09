كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل نحو 90.1 مليون سائح خلال الـ10 سنوات الماضية.



وأوضح الجهاز المركزى، أن إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022 سجل 11.7 مليون سائح، بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.



وارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر ليسجل 8 ملايين سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.



فيما انخفض السائحين خلال عام 2020 ليسجل 3.7 مليون سائح بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.



بينما ارتفع السائحين خلال عام 2019، ليسجل 13 مليون سائح، بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.



كما ارتفع عدد السائحين خلال عام 2018 ليسجل 11.3 مليون سائح، بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.



كما ارتفع عدد السائحين الوافدين خلال عام 2017 ، ليسجل 8.3 مليون سائح، بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.



بينما انخفض السائحين الوافدين خلال 2016، ليسجل 5.4 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.



كما انخفض إجمالى عدد السائحين خلال عام 2015، ليسجل 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.



فيما ارتفع عدد السائحين خلال عام 2014، ليسجل 9.9 مليون سائح، بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.



وكان إجمالي عدد السائحين الوافدين الي مصر قد سجل نحو 9.5 مليون سائح عام 2013.



وتسعى الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.