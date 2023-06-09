بوتين: روسيا ستنقل أسلحة نووية إلى بيلاروس الشهر المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة إن روسيا ستنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروس الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وذكر بوتين في تصريحات متلفزة في الاجتماع بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود أن استكمال منشآت التخزين في بيلاروس سيتم بحلول السابع أو الثامن من يوليو، بما يسمح ببدء نقل الأسلحة.



وكان بوتين قد أعلن في مارس أنه سينشر الأسلحة في بيلاروس لأول مرة، ليكثف مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين أرسلوا لأوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات لمساعدتها في مكافحة الغزو الروسي.



ويصر بوتين على أن الكرملين ملتزم بتعهداته بعدم الانتشار النووى من خلال الالتزام بالحد من الأسلحة، رغم أن روسيا دربت قوات بيلاروسية على "تخزين ذخيرة تكتيكية خاصة واستخدامها" لصواريخ إسكندر قصيرة المدى في إطار المبادرة.