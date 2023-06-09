المستشار النمساوي يرحب بموافقة دول الاتحاد الأوروبي على تشديد قواعد اللجوء

رحب المستشار النمساوي كارل نيهمر، بموافقة دول الاتحاد الأوروبي على تشديد قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، واصفا الإجراءات الإلزامية على الحدود الخارجية بأنها خطوة أولى مهمة في الاتجاه الصحيح.

وقال نيهمر، في تصريحات اليوم الجمعة، إن القرار الجديد سيؤدي إلى تنفيذ طلب من النمسا حاربت من أجله على جميع المستويات، مشيرا إلى إن "الإصلاح الشامل" لا يزال ضروريًا.

ولفت المستشار إلى أنه هناك بالفعل حاجة إلى وضع قواعد أكثر صرامة على الحدود الخارجية، كما أن هناك حاجة إلى فصل واضح بين اللجوء والهجرة الاقتصادية.

وشدد المستشار النمساوي على الحاجة إلى إصلاح شامل لسياسة اللجوء الفاشلة في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا يتطلب حماية قوية للحدود الخارجية وإجراءات لجوء في بلدان ثالثة.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه لا يريد استقبال أي من طالبي لجوء من معسكرات الاستقبال على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد عقدت في لكسمبورج أمس وشهدت اتفاقا على تشديد إجراءات اللجوء.