ترامب يقول إنه تم توجيه لائحة اتهام إليه

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح للبيت الأبيض في انتخابات 2024، عبر منصته /تروث سوشيال/ إنه تم توجيه لائحة اتهام ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية.

وقال ترامب في المنشور، نقلا عن محاميه، "أخطرت إدارة بايدن الفاسدة محاميي بأنه تم توجه اتهام لي، والتي على ما يبدو بسبب خدعة الصناديق"، مضيفا أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة في ميامي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي أي" قد فتش منزل ترامب في منتجع مار- إيه-لاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، وصادر العديد من وثائق الأمن القومي شديدة السرية، في أغسطس.