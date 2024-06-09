زعيم المعارضة الألمانية يطالب شولتس بدعم فون دير لاين لرئاسة المفوضية لفترة ثانية

طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس، بدعم ترشح السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لفترة ثانية.

يذكر أن ميرتس يترأس الحزب الديمقراطي المسيحي (أكبر حزب معارض في ألمانيا) ، كما أنه رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يضم حزبه المسيحي الديمقراطى وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعى البافاري.

وأشارت التوقعات شبه النهائية إلى أن الاتحاد المسيحي حسم الانتخابات الأوروبية التي جرت في ألمانيا اليوم الأحد ، بحصوله على أعلى نسبة من أصوات الناخبين وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وطالب ميرتس الحكومة الألمانية (التي تضم حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) بتقبل فوز الاتحاد المسيحي بانتخابات أوروبا، وقال إن هذا يلزم المستشار الآن بـ "إعادة اقتراح أورسولا فون دير لاين" كعضو ورئيسة للمفوضية الأوروبية.

جاءت هذه التصريحات لميرتس في المقر الرئيسي للحزب المسيحي في برلين حيث لم يظهر ميرتس وحده أثناء هذه التصريحات بل رافقه العديد من قادة الاتحاد المسيحي.

وكان شولتس صاغ مطالب للمفوضية القادمة حيث رهن دعم ترشيح فون دير لاين المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي لفترة ثانية بشرط قائلا في ورقة للحزب الاشتراكي إن "رئيس أو رئيسة المفوضية الأوروبية الذي أو التي يعتمد أو تعتمد على دعم أعداء الديمقراطية وسيادة القانون لن يدعم أو لن تدعم الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية".

يأتي ذلك على خلفية تصريحات لفون دير لاين لم تستبعد فيها التعاون مع كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية، التي تضم أيضًا حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف. وقالت فون دير لاين لاحقًا إنها تعاونت بشكل جيد مع ميلوني في المجلس الأوروبي.

وجدد ميرتس عرض التعاون مع الحكومة الائتلافية في ألمانيا في القضايا الكبرى المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وسياسة الشؤون الداخلية " لكن هذا الأمر يشترط أن تكون الحكومة الألمانية مستعدة لتصحيح المسار الذي سارت فيه بشكل جذري". ورأى ميرتس أنه في حال فعلت الحكومة الألمانية هذا "سيصبح المتطرفون في ألمانيا أصغر مرة أخرى ولاسيما حزب البديل وحزب تحالف سارا فاجنكنشت".