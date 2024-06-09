 القسام تعلن بالفيديو: الاحتلال قتل 3 أسرى أحدهم أمريكي في عملية النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن بالفيديو: الاحتلال قتل 3 أسرى أحدهم أمريكي في عملية النصيرات

أحمد علاء
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 5:44 م

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،مقطع فيديو أعلنت خلاله أن جيش الاحتلال قتل ثلاثة من الأسرى خلال عملية مخيم النصيرات.

وقالت القسام في الفيديو مخاطبة الإسرائيليين: «نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية».

وأضافت أن الأسرى لن يتم إخراجهم إلا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، متابعة: «الوقت ينفد».

 

 

 

وأمس السبت، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن ما نفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة جريمة حرب مركبة، مؤكدا أن أول من تضرر بها هم أسراه.

وأضاف في تصريحات له، مساء السبت: «العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية». وأشار إلى أن العملية التي ارتكبها الاحتلال، ستشكل خطرًا كبيرًا على أسرى الاحتلال، وسيكون لها أثر سبلي على ظروفهم وحياتهم.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن أنه تمكن من تحرير أربعة محتجزين في عملية خاصة بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: «في عملية معقدة للجيش والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم تحرير أربعة (محتجزين) إسرائيليين».


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