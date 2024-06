القسام تعلن بالفيديو: الاحتلال قتل 3 أسرى أحدهم أمريكي في عملية النصيرات

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس،مقطع فيديو أعلنت خلاله أن جيش الاحتلال قتل ثلاثة من الأسرى خلال عملية مخيم النصيرات.

وقالت القسام في الفيديو مخاطبة الإسرائيليين: «نعلمكم أنه مقابل هؤلاء قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية».

وأضافت أن الأسرى لن يتم إخراجهم إلا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، متابعة: «الوقت ينفد».





נודיע לכם שבמקביל צה"ל הרג שלושה אסירים באותו מחנה אחד מהם נושא אזרחות אמריקאית

In exchange for them, your own army killed 3 of your own captives in the same attack; one of… pic.twitter.com/9uTHKJm1lp