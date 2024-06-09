بلغاريا تجري انتخابات لاختيار برلمان جديد

تمضى حاليا عملية التصويت لاختيار برلمان جديد في بلغاريا، مما يجعلها سادس انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على ثلاث سنوات.

ويجري التصويت بالتوازي مع الانتخابات الأوروبية.

وكانت الأزمة الحكومية التي أدت إلى الانتخابات الأخيرة هي تفكك الحكومة الائتلافية الليبرالية المحافظة الموالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف.

وهناك 22 حزبا و11 ائتلافا على بطاقة الاقتراع.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن تحالف يمين الوسط بين حزب مواطنين من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي كان في السلطة حتى مارس، يتقدم بشكل واضح ومن المتوقع أن يحصل على حوالي 25% من الأصوات.

وستحدد الانتخابات الجديدة ما إذا كانت ستستمر حكومة موالية للغرب في أفقر دول الاتحاد الأوروبي أم لا.