صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و84 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفا و84 شهيداً، بالإضافة إلى 84 ألفا و494 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 37084 شهيدا، و 84494 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة (دون تحديد المناطق)، وصل منها للمستشفيات 283 شهيدا و 814 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبخصوص الهجوم على مخيم النصيرات وسط القطاع أمس السبت، أشارت الوزارة إلى "ارتفاع إحصائية المجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات إلى 274 شهيدا، و 698 إصابة، منها حالات حرجة".

ومساء السبت، استشهد وأصيب مئات الفلسطينيين في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بغزة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

جاء ذلك إثر تخليص جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 (أسرى) كانوا في قبضة حركة حماس، بينما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة، أن القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، أدى كذلك إلى مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت عشرات الآلاف من الأسرى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.