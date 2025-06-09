سياسي فرنسي: لا يمكن السكوت على إبادة غزة

طالب زعيم حزب «فرنسا الأبية» حكومة بلاده بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنه «لا يمكن السكوت عن الإبادة الجماعية في غزة وعلى فرنسا الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية».



وشدد خلال تظاهرة لدعم غزة في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع.

واتهم إسرائيل بارتكاب «قرصنة في المياه الدولية» من خلال اعتقال نائبة أوروبية تتمتع بالحصانة، على متن سفينة كسر الحصار على غزة «مادلين»، مشددا أن «ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية وحصار».



وأضاف أن حزبه كان «نبه السلطات الفرنسية إلى مخاطر التوتر في الشرق الأوسط»، منتقدًا ما وصفه بترك «نتنياهو يفعل ما يحلو له» موجها حديثه لرئيس الوزراء حكومة الاحتلال: «أقول له إنه لن يخيفنا، نتنياهو ليس في الحجم المناسب ليخيفنا».

وجدد دعوته لحكومته قائلا: «على فرنسا الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية لإفشال جهود نتنياهو».