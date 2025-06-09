محافظ القاهرة: لا شكاوى من نقص الخدمات خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وغرف العمليات بالمحافظة لم تتلقَ أي شكاوى أو إخطارات عن نقص الخدمات خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد في جميع الأحياء ومديريات الخدمات، وإلغاء الإجازات لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم، مع تواجد القيادات التنفيذية في مواقع العمل.

وأوضح أن المحافظة وفرت السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم، وشغّلت المخابز بكامل طاقتها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، إضافة إلى حملات تفتيش على منافذ بيع اللحوم لضمان جودتها.

كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الحدائق، ويعمل مركز الطوارئ وغرف العمليات على مدار 24 ساعة، مع تخصيص أرقام الخط الساخن (15496 و114) لتلقي بلاغات المواطنين وحلها فورًا.