أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن سعادته البالغة بتسجيل هدف الفوز القاتل أمام أتلتيكو مدريد، في افتتاح مشوار "الريدز" بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ونجح فان دايك في قيادة ليفربول لتحقيق فوز مثير بنتيجة (3-2)، بعدما سجل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع، على ملعب "آنفيلد"، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار الأوروبي.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة TNT Sports عقب اللقاء:" حاولنا الضغط بحثًا عن الهدف الثالث، لكننا استقبلنا هدف التعادل بعد كرة غيّرت اتجاهها بشكل كبير، ولم يكن الأمر جيدًا، ومع ذلك، وجدنا طريقنا من جديد، وكنا خطيرين في الكرات الثابتة، خاصة أن المنافس كان يلعب باندفاع كبير، أنا سعيد بتسجيلي هدف الفوز."

وأضاف: "أتلتيكو فريق لا يستسلم أبدًا، ولديه لاعبون قادرون على معاقبتك في أي لحظة إذا لم تكن في الموعد أو تأخرت جزءًا من الثانية، لقد عاقبونا بالفعل قبل الاستراحة وبعدها، لكننا واصلنا المحاولة من أجل الهدف الثالث، هذا منحهم بعض الثقة، غير أننا كنا مطالبين بالاستمرار وإظهار الصلابة التي اعتدنا عليها لسنوات، لقد كانت ليلة أوروبية رائعة أخرى في آنفيلد."

واختتم قائد ليفربول حديثه قائلاً:" أثبتنا في مناسبات عديدة أننا قادرون على إيجاد الحلول، اليوم كنت أنا المحظوظ بتسجيل هدف الفوز، والآن نتطلع إلى الخطوة التالية".