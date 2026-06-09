صناع فيلم «الكراش» يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل صناع فيلم "الكراش"، بالعرض الخاص للعمل، قبل طرح بدور العرض السينمائية يوم 11 يونيو الجاري، بإحدى دور العرض السينمائية في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص أبطال الفيلم على الحضور والتقاط الصور على السجادة الحمراء، حيث حضر بطل العمل أحمد داود وزوجته علا رشدي، والفنانين باسم سمرة، وميرنا جميل، ومريم الجندي، وحسن أبو الروس، وجوهرة، ومخرج الفيلم محمود كريم وزوجته.

"الكراش" من بطولة أحمد داود، وباسم سمرة، وميرنا جميل، وشيرين رضا، وحسن أبو الروس، ومريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم "الكراش" ينتمي لنوعية الكوميديا الرومانسية الصيفية، حيث تدور أحداثه حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، ويركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.