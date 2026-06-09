وزير التموين: مشروع Carry On نقلة نوعية في منظومة تداول السلع وتحقيق الأمن الغذائي

وزير التموين يتابع معدلات تنفيذ مشروع «Carry On» لتطوير التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد

ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي «Carry On»؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع.

وشارك في الاجتماع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلو الجهات الشريكة والخبراء والاستشاريون المشاركون في تنفيذ المشروع، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ.

واستعرض الاجتماع، ما جرى تنفيذه من تكليفات خلال الفترة الماضية، ومستجدات العمل بمراحل المشروع المختلفة، إلى جانب مراجعة الجداول الزمنية المعتمدة وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والإداري.

وناقش الاجتماع، تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية وخطط الإدارة والتشغيل، فضلًا عن عدد من المقترحات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المشروع ودعم دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التموين، إن مشروع «Carry On» يعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تجسد توجه الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأضاف أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال إنشاء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، وخفض الفاقد، وتعزيز كفاءة وصول السلع إلى المستهلكين.

وأكد فاروق، أن نجاح المشروع يرتبط بالتنسيق المستمر بين مختلف الجهات والشركاء المشاركين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق المستهدفات المحددة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالخطط الزمنية المقررة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ المختلفة، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يضمن الانتهاء منه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.