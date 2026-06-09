حكيمي ورفاقه يطلبون تخفيف الأحمال التدريبية قبل مواجهة البرازيل

كشفت تقارير صحفية عن تقدم لاعبي منتخب المغرب، بقيادة أشرف حكيمي، بطلب إلى المدير الفني محمد وهبي لإعادة النظر في وتيرة التدريبات قبل انطلاق مشوار الفريق في كأس العالم 2026، وذلك عقب المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب المصادر، عبّر اللاعبون عن قلقهم من كثافة الحصص التدريبية، خاصة بعد موسم طويل وشاق على المستويين المحلي والقاري، إلى جانب تأثير السفر وارتفاع درجات الحرارة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأشار اللاعبون إلى أن استمرار البرنامج التدريبي بنفس الوتيرة قد يزيد من خطر الإصابات العضلية والإجهاد البدني، لا سيما في ظل غياب بعض العناصر بسبب الإصابة، وعلى رأسهم نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي.

وأضافت التقارير أن محمد وهبي استجاب لمطالب لاعبيه، ووجّه الجهازين الطبي والبدني إلى تخفيف الأحمال التدريبية والتركيز بشكل أكبر على برامج الاستشفاء والتعافي، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرازيل في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بالمونديال.

ويعمل الجهاز الفني للمنتخب المغربي على تحقيق التوازن بين رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق وتجنب أي إصابات جديدة قد تؤثر على حظوظ المنتخب في البطولة العالمية.