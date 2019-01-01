تراجع مبيعات باسف الألمانية للكيماويات في الربع الثاني

أشارت توقعات شركة باسف الألمانية للكيماويات مساء اليوم الاثنين، إلى تراجع قيمة مبيعاتها في العام الحالي بصورة طفيفة مقارنة بعام 2018.



وكانت الشركة تسعى إلى زيادة قيمة مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5%.



كما أشارت توقعات الشركة إلى تراجع أرباح التشغيل (قبل احتساب الفوائد والضرائب) وعوامل خاصة أخرى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بمستواها في العام الماضي، وكانت آخر توقعات الشركة تشير إلى أن هذه الأرباح سترتفع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 10%.



وتراجع سعر سهم الشركة بنسبة تزيد عن 5%.



وحسب البيانات الأولية للربع الثاني، فقد جاءت النتائج أقل "بصورة واضحة" مقارنة بتوقعات الشركة في مطلع العام، إذ انخفضت قيمة المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 2ر15 مليار يورو، وتراجعت أرباح التشغيل بنسبة 47% إلى مليار يورو.



ومن المنتظر أن تعلن باسف النتائج النهائية للربع الثاني في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.



وأعلنت باسف تمسكها ببرنامج التقشف الذي أعلنته في نهاية يونيو الماضي، ومن المنتظر وفقا لهذا البرنامج أن يتم شطب 6000 وظيفة في أفرع الشركة على مستوى العالم بحلول نهاية 2021، وهو يعادل نحو 5% من إجمالي عدد العاملين في باسف البالغ 122 ألف شخص والذي كانت باسف أعلنت عنه في نهاية 2018.



ومن المنتظر أن تشطب باسف نحو 50% من هذه الوظائف الـ6000 في ألمانيا.



وليست باسف هي الشركة الألمانية الوحيدة في مجال الكيماويات والدوائيات التي تعاني بشكل متزايد من تداعيات الصراعات التجارية وتراجع الحالة الاقتصادية العالمية.



وكانت رابطة شركات الكيماويات والدوائيات في ألمانيا أعلنت قبل أيام قليلة أنها تتوقع تعافيا معتدلا خلال الفترة المقبلة من العام وذلك بعد النتائج الضعيفة التي سجلها القطاع في النصف الأول من العام الحالي.



وأوضحت الرابطة يوم الأربعاء الماضي أن أحدث توقعاتها تشير إلى أن قيمة مبيعات القطاع ستتراجع في العام الحالي بنسبة 3% لتصل إلى نحو 197 مليار يورو، وكانت الرابطة توقعت في وقت سابق أن تبلغ نسبة التراجع 5ر2% فقط.



وتوقعت الرابطة أيضا تراجع الإنتاج في ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بنسبة 4%، وهي نسبة أعلى مما كان متوقعا من قبل.



وقال هانز فان بيلن، رئيس الرابطة: " المخاطر بالنسبة للتطور الاقتصادي لا تزال عالية"، وذلك في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والصراع الإيراني وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



كانت قيمة المبيعات التي حققها القطاع في النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 96 مليار يورو، بتراجع 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، فيما تراجع حجم الإنتاج بنسبة 5ر6%.