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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البوليفي ايفو موراليس بعد غد الخميس بموسكو؛ لبحث التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري والإنساني بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي والبوليفي سيناقشان القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية البوليفية، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، كما سيتباد الزعيمان أيضا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن التعاون الاقتصادي والعسكري والأزمة الفنزويلية سيكون على رأس مباحثات الرئيسين.