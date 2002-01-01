الملياردير الأمريكي إبشتاين يواجه اتهامات بالإتجار في الجنس بحق عشرات القاصرات

أظهرت لائحة اتهام أصدرها الادعاء العام في نيويورك اليوم الاثنين، أن الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين مُدان بالاستغلال والاعتداء الجنسي بحق العشرات من الفتيات القاصرات.



ويواجه إبشتاين البالغ من العمر 66 عامًا، اتهامات بالإتجار في الجنس والتأمر للإتجار في الجنس، وفقًا للوثائق المقدمة للادعاء العام في المنطقة الجنوبية من نيويورك.



ويواجه إبشتاين اتهاما باستئجار قاصرات لا يتجاوزن عمرهن الـ 14 عامًا لزيارة منازله في فلوريدا ونيويورك وقيامه بدفع أجور لهن لممارسة أعمال جنسية بين عامي 2002 و 2005.



وقال النائب العام الأمريكي جيفري بيرمان في مؤتمر صحفي إنه تم إلقاء القبض على الملياردير الأمريكي أول أمس السبت في مطار تيتربورو في نيوجيرسي وسيوصي الادعاء باحتجازه حتى موعد المحاكمة.



وقال بيرمان إن الاتهامات بحق إبشتاين عقوبتها القصوى هى السجن لمدة 45 عامًا .



وأثناء اعتقاله، تم العثور على صور لما بدا أنها تعود لفتيات قاصرات خلال مداهمة لمبنى إبشتاين في الجانب الشرقي الأعلى في ولاية مانهاتن.



وتابع بيرمان قائلًا: "إن السلوك المزعوم يهز الضمير".



وأضاف بيرمان أن إبشتاين كان يدرك أن العديد من ضحاياه قاصرات، وأن العديد منهن كن معرضات للخطر بشكل خاص.



وهذه ليست القضية الأولى ضد رجل الأعمال الأمريكي الذي ارتبط في الماضي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والأمير البريطاني أندرو، من بين شخصيات بارزة أخرى.