تجديد حبس العليمي ومؤنس وفؤاد وآخرين 15 يوما فى قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الناشط الناصري حسام مؤنس، والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد، ومدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن بربري، وأحمد تمام وآخرين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«خطة الأمل».

ووفق مصادر قانونية، فإن النيابة نظرت تجديد حبس المتهمين فى القضية داخل محبسهم، لتعذر نقلهم لمقر النيابة؛ لدواع أمنية.

كما تنظر النيابة اليوم تجديد حبس متهمين آخرين فى القضية، بعدما انتقل فريق من النيابة إلى محبسهم بليمان طرة، لتعذر نقلهم أيضاً.

يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، قررت فى 4 يوليو تأجيل نظر الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع عدد من متهمي القضية من التصرف في أموالهم أو إدراتها، لجلسة 1 أغسطس المقبل؛ للاطلاع.

وتضمن قرار التحفظ الذي حمل الرقم 35 لسنة 2019، 83 شخصا، من بينهم أيمن نور«هارب»، والبرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، وقاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر «محبوسين»، بخلاف نحو 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا.

وكانت النيابة قررت فى أوقات سابقة متباينة حبس 13 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، وهم «البرلماني زياد العليمي، والناشط الناصري حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، و مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل حسن محمد بربري، والداعية خالد أبو شادي، و مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وأحمد تمام، و قاسم عبد الكافي، محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وتقوى عبد الناصر، ولؤيا صبرة».

كما تضم القضية وفق بيان وزارة الداخلية- متهمين هاربين، وهم«أيمن نور، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلي بطيخ».

وتنوعت الاتهامات الموجهة للمتهمين حسب دور كل منهم فى وقائع القضية محل التحقيقات، لكنها تمثلت حتى الآن فى 4 اتهامات رئيسية هى الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

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