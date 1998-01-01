أسهم شركة كارنيفال تحقق مكاسب بعد تحديث بريطانيا لتحذيرات السفر

حققت أسهم شركة كارنيفال للرحلات السياحية مكاسب في لندن، اليوم الخميس، بعد إعلان وزارة الخارجية البريطانية بأنها تنصح بعدم السفر على متن السفن السياحية في هذا الوقت.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لمؤسسة مورجان ستانلي قولها إن التوصيات تجاوزت التحذيرات الصادرة في شهر مارس الماضي من ضرورة عدم سفر من تجاوزت أعمارهم السبعين عاما، والذين يعانون من أمراض صحية مزمنة على متن تلك الرحلات السياحية.



وكتب المحلل جيمي رولو يقول ، إنه على الرغم من هذه النصائح، فإنها لا تمنع بالضرورة البريطانيين الذين يفضلون السفر، وإنما تؤثر على حماية العملاء وتبطل التأمين على السفر.



وارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 7ر2 ٪ في الساعة19ر3 بالتوقيت المحلي بعد الظهر في لندن، بعد أن كانت ارتفعت في وقت سابق إلى 9 ٪ بعد إعلان الشركة أن سفينتها عايدة ستستأنف رحلاتها البحرية من ألمانيا الشهر المقبل.