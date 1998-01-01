يوسف بطرس غالي: الدول عليها أن تنسى الاستثمار الأجنبي لـ3 أعوام في ظل كورونا

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن نسبة الفقر ستزداد؛ نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بجوانب؛ الإنفاق، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، وشبكة الأمان الاجتماعي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع تعبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن الاستثمار الأجنبي سيركز بشكل كبير على الاستثمار الداخلي، لافتًا أن الدول عليها أن تنسى الاستثمار الأجنبي لمدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكر أن المواطن يجب أن يحافظ على قدرته على توليد الدخل في ظل الأزمة، مستطردًا أن الأشخاص عليهم الحفاظ على العلاقات مع الموردين والدائنين.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن شبكة الجيل الخامس لا علاقة لها بانتشار فيروس كورونا، قائلًا إن العبور من الوباء يقوم على ثلاث سياسات، أولها تغيير السلوك.

وأوضح أن تغيير السلوك يشمل الالتزام بالإجراءات الاحترازية من؛ مسافة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والبعد عن القبلات والسلام بالأيدي، معقبًا: «نسلم زي الأتراك واليابانيين».

ولفت إلى أن السياسة الثانية هي الفحص المستمر والمتابعة لكل شخص والعزل للمواطنين حال اكتشاف الإصابة بالفيروس، متابعًا أن السياسة الأخيرة هي فرض حظر التجول بشكل انتقائي.