أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الخميس انخفاض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045ر2 مليار دينار، بنسبة 3ر26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775ر2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة ، في تقرير شهري أصدرته اليوم حول التجارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمئة، حيث بلغت 633ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1ر3 بالمئة، أي ما مقداره 424ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469ر1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8ر208 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5ر29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق التقرير، انخفضت المستوردات خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678ر3 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر38 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5ر5 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4ر229 مليون دينار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل8ر357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9ر35 بالمئة.

يشار إلى أن العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات.