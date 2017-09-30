إيطاليا تنهي الحظر المفروض منذ 10 سنوات على الطيران المدني الليبي

أعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، أن «الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي، منذ 10 أعوام».

وقال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «خطونا اليوم خطوة مهمة نحو مزيدٍ من توطيد العلاقات مع إيطاليا؛ بما يضمن استفادة بلادنا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، ويعزز حالة الانتعاش الاقتصادي والخدمي».

وأضاف: «لقد أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما؛ لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا».

وتوجه بالشكر إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على حفاوة الاستقبال، والرغبة الصادقة في تحقيق منفعة الشعبين ومصالحهما.

وفي وقت سابق، ذكر بيان أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أبلغت «الدبيبة» بأن إيطاليا رفعت حظرا تفرضه منذ عشر سنوات على الطيران المدني الليبي.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأحد، أن الرحلات ستستأنف في سبتمبر المقبل.