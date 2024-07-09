القومي للمرأة بدمياط ينظم ندوة للترويج للمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، برئاسة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع فرع الأمومة والطفولة بالمحافظة، ندوة للتعريف بالمبادرة، وكيفية الاشتراك بها، والتسجيل على المنصة من خلال اللينك المتوفر، واختيار المشروعات والفئة المناسبة للتسجيل فيها، والترويج للمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية للدورة الثالثة.

وأوضحت مروة نبيل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ضرورة توافر المكونات الرئيسية، مشيرة إلى أن يكون المشروع أخضر وذكي، والجوائز المتاحة في حال الفوز، وأهم المشروعات التي أنتجت بالفعل داخل حضانة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، كما تم الترويج للمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية للدورة الثالثة.

وأضافت مروة نبيل، أنه تم الترويج للمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية للدورة الثالثة، بالشراكة مع وحده تكافؤ الفرص والإدارة الاجتماعية بفارسكور وجمعية تنمية المرأة بالحوراني، والفائزين في 6 فئات مختلفة للدورتين السابقتين، حيث حازت المبادرة على اهتمام الحضور.

وأشارت إلى أنه تم التفاعل مع الحاضرين من خلال الإجابة على الأسئلة، وكيفية التسجيل في الفئة الملائمة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت إشراف وحضور مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، ومدير الأمومة والطفولة بالمحافظة، وحضور الدكتورة مروة النجار مدير الصيدلة الإكلينكية بمستشفيات جامعة الأزهر وعضو الفرع.