ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية لثالث يوم بعد عودة موجة الحر

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لثالث يوم، وهي أطول مدة منذ منتصف يونيو، فيما من المتوقع أن تسود موجات الحر وتزيد الطلب على التبريد.

وزادت العقود الآجلة القياسية لما يصل إلى 1.6% اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من المعتاد من فرنسا إلى المملكة المتحدة إلى إسبانيا الأسبوع الجاري، وهو ما قد يزيد استهلاك الوقود في أجزاء من المنطقة.

من ناحية أخرى، يسود الطقس الحار أيضا الصين، التي تنافسها أوروبا على شحنات الغاز الطبيعي المسال. والآن لا يوجد أي علامات على أن درجات الحرارة المرتفعة هناك تؤدي إلى مشتريات أقوى ومازالت واردات الغاز الطبيعي المسال فوق المستويات الموسمية.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب في الأرجنتين حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في أغسطس خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي. وتسعى شركة إينارسا المستوردة للغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين للحصول على خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها في أغسطس في أحدث عطاء لها.