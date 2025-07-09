وزير الدفاع السعودي ووزير الخارجية الإيراني يبحثان الاستقرار الإقليمي والدولي

ناقش وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في جدة (غرب) المملكة مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع السعودي استعرض مع وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء الذي عقد في جدة (على ساحل البحر الأحمر) العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي حضره من الجانب السعودي مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الإيراني سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي والقنصل العام لإيران بجدة حسن زرنكار، "عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

ومساء أمس الثلاثاء، قالت "واس" إن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحث خلال لقائه في مكتبه بقصر السلام في جدة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأعرب ولي العهد السعودي عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.