الكويت تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

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أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية".

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور على منصة إكس فجر اليوم الخميس إلى أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات".