 الكويت تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تعلن تعرضها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 6:44 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 6:44 ص

 أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية".

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور على منصة إكس فجر اليوم الخميس إلى أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات".


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