مسؤول أمريكي: واشنطن قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران

قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن الجيش الأمريكي قصف جسرين للسكك الحديدية في شمال شرق إيران ضمن الضربات التي نفذت يوم الأربعاء.

وتمثل هذه الضربات أول استهداف أمريكي لبنية تحتية إيرانية منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل.

وأطلق الجيش الأمريكي صواريخ كروز على الجسرين، وفقا للمسؤول الأمريكي.

كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوقوع انفجارات في عدة مناطق على الساحل الإيراني، بعد أن شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.

وترددت أنباء عن عن وقوع عدة انفجارات قرب مدينة بندر عباس الرئيسية، ومدينة بوشهر الساحلية، وجزيرة أبو موسى في الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أن مباني في مطار مدينة إيرانشهر تعرضت لأضرار جراء مقذوفات، مضيفة أن أحد رجال الإطفاء قُتل في الحادث.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، إن الضربات الجديدة استهدفت الحد من قدرة طهران على تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات أشد، قائلا إن الضربات جاءت ردا على تعرض سفن لإطلاق نار من جانب إيران.