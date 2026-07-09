صفارات الإنذار تدوي في الكويت والبحرين وقطر تحذيرا من هجمات إيرانية

أطلقت الكويت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد البحرين وقطر، تحذيرا من هجوم إيراني، وذلك عقب شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات الجوية استهدفت إيران.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع أضرار في الدول الخليجية الثلاث، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال الجيش الكويتي إنه يتصدى بشكل نشط للطائرات المسيرة والصواريخ القادمة إلى البلاد.

ومن جانبها، دعت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة إكس ، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وكانت إيران قد شنت، الأربعاء، هجمات على البحرين والكويت ردا على ضربات جوية أمريكية.