إيران تحذر واشنطن من رد قاسٍ وتؤكد أن هرمز لن يُفتح إلا وفق ترتيباتها

وجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحذيرا إلى الولايات المتحدة في ظل تبادل الجانبين ضربات جديدة، مؤكدا أن أي هجوم أمريكي سيُقابل برد مماثل.

وقال قاليباف، الذي يقود المفاوضات مع الولايات المتحدة ويُعد أحد أبرز الشخصيات السياسية النافذة في إيران، في منشور على منصة إكس: "إذا ضربتم، فستتلقون الضربة"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف: "الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن سياسة الترهيب ونقض الوعود لم تعد بلا ثمن".

وأكد أن "مضيق هرمز لن يُفتح إلا وفق الترتيبات الإيرانية، وليس عبر التهديدات الأمريكية"، مضيفا: "لا تتخبطوا بلا جدوى، وإلا ستغرقون أكثر".

وجاءت تصريحات قاليباف بعد موجة جديدة من الضربات الأمريكية، أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، اعتقاده بأن وقف إطلاق النار "انتهى"، كما شن هجوما لاذعا على القيادة الإيرانية، واصفا إياها بأنها "مجنونة"، و"شريرة"، و"حثالة".